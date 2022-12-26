



Виновата погода: какие маршруты закрыты для израильтян

Из-за экстремальных погодных условий, которые включают дождь и даже снег, ряд пешеходных маршрутов по всей стране закрыт.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В частности, для путешественников и отдыхающих были закрыты: Арбельские тропы; маршрут в заповеднике Гамла, ведущий к Старому городу, Змеиная тропа в национальном парке Массада.



Кроме этого, был закрыт национальный парк Эйн Овдат, а также заповедник Эйн-Геди. Все реки от Эйн-Геди до Нахаль-Бокек перекрыты.