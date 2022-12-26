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Виновата погода: какие маршруты закрыты для израильтян
26.12.2022 08:51 Ольга Белозерова

Виновата погода: какие маршруты закрыты для израильтян

Из-за экстремальных погодных условий, которые включают дождь и даже снег, ряд пешеходных маршрутов по всей стране закрыт.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В частности, для путешественников и отдыхающих были закрыты: Арбельские тропы; маршрут в заповеднике Гамла, ведущий к Старому городу, Змеиная тропа в национальном парке Массада.

Кроме этого, был закрыт национальный парк Эйн Овдат, а также заповедник Эйн-Геди. Все реки от Эйн-Геди до Нахаль-Бокек перекрыты.

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