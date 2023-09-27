



Вику Боню заподозрили в мошенничестве

Министерство внутренних дел России начало проверку в отношении блогерши Виктории Бони по статье "мошенничество".



По данным российских СМИ, знаменитости может грозить до двух лет колонии.



Ранее Виктория призвала поклонников заплатить ей 1300 рублей на подписку, чтобы она показала свое лицо после пластической операции. В итоге, на нее пожаловались в правоохранительные органы, обвинив, в том числе, в уклонении от уплаты налогов.



Поклонники заплатили деньги, но так и не узнали, какие же преобразования произошли с лицом блогерши. Сама Боня сказала, что для этого ей должны заплатить как минимум 30 тысяч человек. Более того, показывать лицо на ранней стадии реабилитации она не хочет, потому что "не горит желанием" и сама его видеть.



"Если тут есть люди, которые понимают, что зря пришли и хотят выйти отсюда и вернуть деньги, напишите нашему администратору группы в Телеграмм", - ответила Боня.