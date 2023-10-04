



Виктория Бэкхем заплакала, рассказав, как Дэвид ей изменял с секретаршей

В новом документальном фильме “Бехкэм” от Netflix Виктория впервые рассказала о боли, которую она испытала после того, как узнала о романе Дэвида с его личной помощницей Ребеккой Лоос. Об этом сообщает DailyMail.



По ее словам, футболист сблизился с ассистенткой в Испании, где он играл за команду “Реал Мадрид”. Пока Дэвид был командировке, его супруга осталась в Великобритании, чтобы их маленькие сыновья Бруклин и Ромео могли учиться в своих школах.



Виктория признается, что после того, как она узнала об измене мужа с секретаршей наступили самые тяжелые месяцы ее жизни. 49-летняя экс-участница группы Spice Girl не смогла сдержать слез, когда вспоминала все пережитое.



“Сто процентов. Это был самый трудный период для нас. Казалось, что мир настроен против нас”, – поделилась звезда.



Звезда отметила, что до отъезда Дэвида в Мадрид она чувствовала единение с мужем, но потом все изменилось.



“В том-то и дело, что мы были друг против друга, если быть до конца честным. Вплоть до Мадрида казалось, что мы против всех остальных, но мы были вместе, мы были связаны. Но когда он улетел в Испанию, у нас уже не было ощущения, что мы есть друг у друга. И это печально. Я даже не могу передать вам, как это было тяжело”, – цитирует слова Виктории издание.



Сам Дэвид признался в фильме, что до сих пор не понимает, как им удалось пережить кризис. По его словам, единственное, что они тогда понимали – нужно бороться за свою семью.



“Виктория для меня все, видеть ее боль было невероятно тяжело. Но мы бойцы и в то время нам нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью”, – говорит он. “Бывали дни, когда я просыпался и думал: ''Как я пойду на работу? '' Как я собираюсь выйти на тренировочное поле? Как я буду выглядеть так, будто все в порядке? Каждый день, когда я открывал глаза, мне становилось плохо”.



Чтобы спасти отношения Виктория решилась на переезд в Мадрид. Именно там у пары родился третий сын, Круз, которому сейчас 18 лет.



Она отмечает, что не чувствовала себя счастливой, пока они жили в испанской столице. Она даже обижалась на Дэвида из-за того, что вынуждена находиться в этом городе, ведь у футболиста там была карьера. Все наладилось, когда семья переехала в Лос-Анджелес, где спортсмен перешел новую команду.



“Поздравляю с годовщиной лучшую жену, маму и лучшего собутыльника. 24 года вместе и лучшее только впереди. Люблю тебя”, – написал у себя в блоге футболист.