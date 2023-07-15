



Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls

Виктория Бекхэм собирается воссоединиться со Spice Girls на встрече по случаю 30-летия легендарной группы в следующем году, сообщает Daily Mail .



49-летняя модельер Виктория Бекхэм присоединится к своим коллегам по группе Эмме Бантон, Джерри Хорнер, Мел Би и Мелани Си во время тура в 2024 году.



Поп-звезды 1990 года рассматривают возможность выступить хедлайнерами на сцене фестиваля Glastonbury's Pyramid.



"Виктории в следующем году исполнится 50, и группе исполняется 30, это два юбилея, которые нельзя пропустить. Новой музыки не будет, и Виктория отмечает, что не хочет выступать вживую, если не будет возможности. Группа ведет переговоры о том, чтобы быть хедлайнером Glastonbury, и это будет соответствовать "крутой" эстетике Виктории, и, конечно, мужу Дэвиду и их четырём детям это понравится", - говорит источник в окружении Бекхэма, которого цитирует издание.



Spice Girls также планируют выпустить документальный фильм с никогда ранее не неизвестными кадрами, а Netflix и Apple TV, как сообщается, заинтересованы в правах.



В последний раз культовая поп-группа выходила на сцену в составе пяти участниц на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

