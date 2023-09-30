



Виктория Бекхэм призналась, что все еще "хочет убивать"

Виктория Бекхэм все еще "хочет убивать людей", которые издевались над ее супругом Дэвидом после того, как его обвинили в вылете сборной Англии из чемпионата мира в 1998 году.



Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью британскому таблоиду The Sun.



Вики призналась, что футболист впал в клиническую депрессию из-за хейта, который получал на каждом шагу после решающего матча.



"Я имею в виду абсолютную ненависть, публичное издевательство. Он был в клинической депрессии. Я все еще хочу убить этих людей", - рассказала она в новом документальном фильме Netflix.



Сам Дэвид, вспомнив о своих экстремальных переживаниях, рассказал, что тогда его "ненавидела вся страна".



"Это изменило мою жизнь. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким. Куда бы я ни пошел, меня каждый день оскорбляли. Это было сложно", - признался он.