



Виктория Бекхэм милым видео поздравила сына с днем ​​рождения

49-летняя Виктория Бекхэм поздравила своего сына Ромео с днем ​​рождения. Роликом с архивными кадрами она поделилась в Instagram.



"С Днем рождения, Romeo Beckham…. Самая милая, самая добрая и щедрая душа. Мы так гордимся тобой и любим тебя больше, чем можно выразить словами, ты наше все xx Целуем", – обратилась Виктория к сыну в день его 21-летия.



В видео показан ряд архивных кадров – маленький Ромео играет в футбол, фото именинника с его девушкой Мией Реган, с женой старшего брата Николой Пельтц, забитый парнем гол во время футбольного матча.