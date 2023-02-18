



Видео: Жена избивает секс-работницу, переспавшую с ее мужем

В сети стремительно набирает популярность видео, в котором показаны шокирующие кадры того, как разъяренная женщина нападает на обнаженную секс-работницу, которую она застала в разгар полового акта с мужем. По сообщениям тайских СМИ, жена нашла фотографии пары в телефоне своего партнера, а затем последовала за ним в массажный салон, куда он отправился на Пхукете 25 января.



Муж уже покинул заведение, но она обнаружила секс-работницу, сидящую на стуле. В ролике видно, как она срывает полотенце, которое было на ней надето, обнажая ее тело, а затем в течение более пяти минут наносит серию ударов ногами и руками по ее лицу. В какой-то момент женщина встала над ошеломленной массажисткой, не давая ей подойти к телефону, и дергала ее за волосы, в то время как другие женщины, которые, по всей видимости, работают в этом салоне, в шоке наблюдали за происходящим. Слышно, как молодая женщина несколько раз извиняется и говорит: "Я не знала, что у него есть жена, я больше не буду с ним встречаться".



