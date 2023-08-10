



Видео в TikTok призывают к “мародерству” в элитном районе Лондона

Хаос разразился сегодня на Оксфорд-стрит, когда полицейские столкнулись с молодежью на фоне сообщений о “массовом мародерстве”, пишет The Sun.



9 человек были арестованы, 34 получили предписания о разгоне после того, как на всемирно известной торговой улице начались потасовки.



Покупателей предупредили, чтобы сегодня они избегали оживленного центра Лондона после того, как на TikTok разошлись видеоролики о планах крупной магазинной кражи.



Ролики призывали подростков одеть балаклавы, чтобы “ограбить JD Sports”.



Сегодня вечером полицейские с дубинками столкнулись с десятками молодых людей возле магазина Microsoft на главной улице.



Двое молодых людей подрались с офицерами возле магазина, который, по слухам, стал объектом беспорядков, организованных TikTok.



Один из мужчин был одет в зеленую толстовку с капюшоном, а другой в серый спортивный костюм.



Ближайшие магазины, в том числе оптика и аптека, ненадолго закрыли свои ставни, а толпы людей собрались на оживленной улице, чтобы посмотреть на происходящее.



Движение также было временно остановлено, и четверо конных полицейских вместе с сотрудниками службы безопасности попытались разогнать прохожих.

Вирусные ролики на TikTok за последние несколько дней способствовали “массовым магазинным кражам”.



Бандиты в социальных сетях призвали покупателей “грабить” различные торговые точки в элитном районе.



Плакат в поддержку призыва гласил о дресс-коде “балаклава и перчатки” и предупреждал участников не брать с собой оружие.



В силовых структурах заяивили, что они “не потерпят” никакого преступного поведения.



