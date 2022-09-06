



Видео: у Путина дергались ноги во время рассказа детям о войне в Украине

Издание Daily Mail опубликовало видеосюжет под названием "У Путина дергаются ноги, когда он рассказывает детям о войне в Украине".

Соответствующий ролик стал вирусным в YouTube.

Журналисты обратили внимание на то, как у президента РФ Владимира Путина во время выступления по поводу войны в Украине постоянно "дергались и ерзали ноги".

Речь идет о его выступлении перед школьниками.

Путин говорил детям, что российские солдаты сражаются в Украине, чтобы "защитить Россию и жителей Донбасса".