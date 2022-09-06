Новости » Life Style
Видео: у Путина дергались ноги во время рассказа детям о войне в Украине
06.09.2022 14:24 Алина Груднева

Видео: у Путина дергались ноги во время рассказа детям о войне в Украине

Издание Daily Mail опубликовало видеосюжет под названием "У Путина дергаются ноги, когда он рассказывает детям о войне в Украине".

 
Соответствующий ролик стал вирусным в YouTube. 
 
Журналисты обратили внимание на то, как у президента РФ Владимира Путина во время выступления по поводу войны в Украине постоянно "дергались и ерзали ноги".
 
Речь идет о его выступлении перед школьниками.
 
Путин говорил детям, что российские солдаты сражаются в Украине, чтобы "защитить Россию и жителей Донбасса".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы