



Видео: Татьяна Навка бьет тарелки в Греции

Татьяна Навка рассказала, что разбила все тарелки в одном из ресторанов Греции. Все происходящее снималось на камеру, поэтому фигуристка смогла опубликовать видео в социальных сетях.



«Разбивание тарелок является для меня частью разгула ночной жизни в Греции. Все происходящее кажется мне аттракционом. А как кажется вам?» - поинтересовалась супруга Дмитрия Пескова.



Подписчики негативно отреагировали на пост олимпийской чемпионки, посчитав ее выходку безобразной. Многим после просмотра ролика стало стыдно и грустно. При этом нашлись поклонники, которые встали на защиту Навки, пояснив, что битье посуды прекрасно снимает стресс.

