



Видео дня: 70 лет королевы Елизаветы II за 2 минуты

8 сентября 2022 года Букингемский дворец оповестил о кончине монарха Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – королевы Елизаветы II. Скончалась Королева в 96 лет, в замке Балмораль в Шотландии, в кругу членов семьи.



Более 70 лет он пребывала на троне – в июне 2022 года королева Великобритании стала вторым по продолжительности правления монархом в мире, превзойдя свою прапрабабушку королеву Викторию. Впереди нее оказался только Людовик XIV, правивший во Франции с 1643 по 1715 годы.



Фото instagram.com/ theroyalfamily

Следующим монархом Великобритании станет старший сын Елизаветы II – 73-летний принц Чарльз. Его жена, 75-летняя Камилла, станет королевой-консортом (это означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и женский эквивалент его монархического титула).



Национальный траур в Великобритании продлится 10 дней. Над Букингемским дворцом приспущен государственный флаг.



Какими были 70 лет правления королевы-матери Елизаветы II, смотрите в кратком 2-минутном обзоре.



