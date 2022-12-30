



Victoria’s Secret запускает интернет-магазин в Израиле

Бренд нижнего белья Victoria's Secret запустил свой официальный веб-сайт на иврите в понедельник через израильского дизайнерского и маркетингового гиганта Delta.



Американская компания также объявила, что откладывает открытие своих офлайн-магазинов в Израиле на сентябрь 2023 года. Инвестиции Delta в бренд за первые пять лет оцениваются примерно в 19,4 миллиона долларов.



“С 2023 по 2025 год мы планируем открыть 10 филиалов Victoria’s Secret в Израиле”, — сказал Анат Богнер, генеральный директор Delta Israel.

На сайте будут продаваться бюстгальтеры, нижнее белье и одежда для сна, а также брендовая парфюмерия и средства по уходу за телом, а также подарочные наборы. При покупке на сумму более 58 долларов будет обеспечена бесплатная доставка.



Для пижам и нижнего белья будут предлагаться размеры от XS до XXL. Бюстгальтеры будут стоить от 49 до 107 долларов, нижнее белье — от 13 до 37 долларов, пижамы и нижнее белье — от 57 до 125 долларов, парфюмерия — от 26 до 100 долларов, средства по уходу за телом — от 13 до 32 долларов.



Однако рождественская коллекция не будет предлагаться для онлайн-покупки, как и бренд PINK для девочек-подростков, который станет доступен в Израиле только через несколько месяцев.