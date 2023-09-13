



Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас поздравил евреев с Рош а-Шана

Обращение вице-президента Европейской Комиссии Маргаритиса Шинаса по случаю праздника Рош а-Шана.



“Всем евреям Европейского Союза и мира, которые готовятся в эти дни отметить Новый 5784 год по еврейскому календарю, я передаю мои самые теплые пожелания здорового и мирного года, наполненного надеждой. Шана това у метука!



Такие праздники, как Рош а-Шана, служат путеводными маяками в нашей жизни, помогают собраться с силами перед трудностями и уберегают от ошибок. Как европейцы, мы гордимся нашими ценностями равенства, толерантности, справедливости, солидарности, отсутствия дискриминации, то есть всем тем, ради чего и создавался европейский проект – обеспечить длительный и безопасный мир, в котором главенствует право закона и соблюдаются права всех граждан.



Я рад видеть прогресс в борьбе с антисемитизмом благодаря реализации “Стратегии Евросоюза по борьбе с антисемитизмом и созданию условий, благоприятствующих расцвету еврейской жизни.” За два года, прошедших с момента ее принятия “Стратегия” одобрена на национальном уровне стран Евросоюза, осуществлены 70 из 100 ее инициатив. Это результат объединенных усилий и успешного сотрудничества всех государств-членов ЕС, еврейских общин и гражданского общества. Это также результат координации действий с нашими международными партнерами. Мой визит в Израиль в июне этого года, наше трансатлантическое сотрудничество и совместные усилия ООН дали мне надежду, что борьба против антисемитизма притягивает к себе внимание всего миру.



Мы готовы работать вместе, чтобы Европа была свободна от антисемитизма -как в реальном, так и в дигитальном пространстве. Нам нужна Европа, которая уважает прошлое, говорит правду об истории, сохраняет память о Катастрофе.



Одна из многих инициатив “Стратегии ЕС” - развитие European Network where the Holocaust happened - Европейской сети мест, связанных с трагическими событиями Холокоста, - с тем, чтобы нынешние их жители в полной мере владели информацией об этих событиях, пользовались и сетевыми ресурсами. Мы также выстраиваем Европейскую сеть Europe-wide network - лиц, собирающих информацию об антисемитских высказываниях в Интернете и вырабатывающих методы борьбы с ними.



Рош а-Шана - это «голова» года, и праздник этот относится не только к его началу, а ко всем всем его дням. Поэтому мы пребываем вместе со всеми евреями Европы и мира каждый день нового года. От имени Европейской Комиссии я бы хотел пожелать всем вам сладкого и радостного 5784 года.”

