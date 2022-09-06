



Ветеран “спецоперации”: ребята, мы воюем со своими

Бурятия – один из регионов-лидеров по количеству жертв боевых действий на территории Украины. Большинство из них – выходцы из сел республики. Житель села Оймур Ринат Садыков отправился на войну, чтобы понять, почему и за что в Украине погиб его сын.



Вячеслав Садыков после окончания срочной службы продолжил служить по контракту, чтобы "подзаработать денег". В начале февраля он был отправлен на учения в Беларусь, а с началом войны оказался в числе первых армейских подразделений, которые вторглись на территорию Украины. 27 февраля Вячеслав был убит.



После смерти сына, Ринат Садыков отправился в Украину добровольцем. Воевал на Донбасе, через два месяца вернулся целым и невредимым.



"Я так понимаю, у нас армии нет", - говорит Садыков, отмечая непрофессионализм командования "самозванцев", что приводит к тысячам бессмысленно погибших солдат.



"Ребята, с кем воюем, считай, наши тоже, а сейчас мы друг с другом воюем", – говорит ветеран "спецоперации" после возвращения из Украины.

