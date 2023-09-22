



Весь в отца: сын Бекхэма набил около 100 тату

Старший сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма пошел в отца по части татуировок.



По данным газеты The Mirror, на теле Бруклина уже набито около 100 тату.



Большинство татуировок он посвятил своей супруге Николе Пельтц. Недавно Бруклина заметили во время шоппинга на Bristol Farms в Западном Голливуде. Парень сменил образ.



Он сделал себе короткую стрижку, а для выхода на улицу выбрал светлую футболку Fred Perry и черные широкие брюки. На зататуированной руке красовался золотой браслет.



