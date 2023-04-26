



Верка Сердючка объяснила, почему является музыкальным врагом №1 в РФ

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, нашел объяснение того, почему его наневидят в России, где раньше он был весьма популярным.



Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию УНИАН.



"Сердючка - музыкальный враг номер 1. Вы не понимаете, насколько путинскую пропаганду бесит Сердючка, потому что она смеется и поднимает настроение. Под эти песни все начинают танцевать и петь "Ще не вмерла Україна…" На Новый год я сидел один дома, ко мне никто не приехал, я даже не успел выпить шампанского, как услышал семь ударов ракет. Я вышел в коридор, потому что мало ли, что Путину в голову взбредет. А в это время на Тверской играла "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так!" Их это бесит, и они уже не знают, что с этим делать", - пояснил Данилко.



Уточняется, что в России часто распространяют о нем фейковые новости, чтобы опорочить его репутацию. Ему приписывали серьезные болезни и даже проблемы с психикой:



"Они делают из меня больного, делают из меня какое-то исчадие ада, чтобы люди не покупали билеты. Даже сейчас срыв наших туров для россиян - это радость. Они же понимают, что после каждого концерта появляется огромное количество stories, где все кричат "Путин, чтоб ты сдох!" и смеются. Им важнее, чтобы ехали петь артисты, которые плачут. А наш коллектив - единственный, который над этим смеется. Я долго искал эту формулу и сейчас говорю, что во время войны мы не "грузим" людей. Мы поднимаем людей, танцуем, что-то вспоминаем, оскорбляем этих всех Соловьевых и дальше по списку. Позитив! Такая наша миссия", - добавил он.

