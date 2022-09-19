



Венгерская гордость, цыганская страсть

«Цыганские ритмы полны огня, то жгучи, как любовные признания, то томительны, как скачки дикой лошади, грациозны и нежны, как прыжок птички при ярком солнце, громки и неистовы, как натиск конницы, идущей в атаку. Эти ритмы гибки, как ветви плакучей ивы, склонившейся под дуновением вечернего ветерка. Правило их – не подчиняться никаким правилам!», – писал знаменитый венгерский композитор Ф. Лист о цыганской музыке.



Будапештский симфонический оркестр цыган «Сто скрипок» уже не первый год путешествует по миру, приобщая слушателей к «родным» традициям. Их выступления всегда колоритны и особенны. Остается только удивляться, как огромному количеству музыкантов удается добиться такого слаженного звучания без нот и дирижера, в привычном понимании этого слова. Согласно цыганскому закону, «ни один цыган не может быть над другим», поэтому каждым номером по очереди управляет один из солистов оркестра.



«Игра на скрипке требует больше всего подготовки. Потому что если взять хотя бы одну ноту не правильно, то звучание уже будет не то. У нас есть ноты аранжировок, по ним мы разучиваем произведения и используем их на репетициях. А вот на концертах мы всегда играем всю программу наизусть. Это сложно, не каждый на это согласится, но такова особенность нашего коллектива. Я думаю, мы единственный подобный оркестр в мире – и хотим удивлять этим зрителей» – поясняет директор оркестра Нандор Фаркаш.



Оркестр «Сто скрипок» – настоящая венгерская гордость. В 2000-м году оркестр получил премию «Венгерское наследие» и в том же году вошел в книгу рекордов Гиннеса. Оркестром записаны многочисленные теле- и радиопрограммы, ему присужден «Знак качества», ежегодно присуждаемый Венгерским радио. Со времени создания оркестр дал более тысячи концертов в самых разных местах – от небольших поселков до огромных мегаполисов. Оркестр удостоен профессиональных наград многих национальных и международных фестивалей. Он регулярно выступает по всему миру, но впервые приезжает в Израиль, где представит уникальную программу, сочетающую классику, еврейскую и цыганскую музыку.



Культура цыган очень разнообразна и невероятно интересна. Это связано с широким распространением цыган по свету, насыщенной, хотя и короткой историей, и сложностью этнического состава этой нетерриториальной нации. Цыганская культура имеет заметное влияние на музыкальную культуру мира. Это особенно ощутимо в румынской, венгерской, балканской и испанской музыке. А вольнолюбивые кочевники издревле становились главными героями произведений Проспера Мериме и Виктора Гюго, Джорджа Бизе и Сергея Рахманинова, Эмира Кустурицы и Вуди Аллена. По самой популярной гипотезе предки цыган жили на северо-западе Индии. Занятиями касты, говорящей на санскрите, были песни, танцы, ювелирное и кузнечное ремёсла. Название творческой элиты – богема – образовалось от одного из прозвищ цыган во французском языке – bohémiens. Буквально слово переводится как «богемцы, жители Богемии», где в Средние века селилось много цыган. Так, неприкаянная жизнь артистов сравнивалась с жизнью кочевников. Образ богемы был популяризирован в десятках произведений — от оперы Пуччини до песен Шарля Азнавура и группы Queen.



Цыгане нас познакомили с цимбалами. Инструмент стал частью академической музыки благодаря знакомству Игоря Стравинского с венгерским цимбалистом Аладаром Рацем. Композитор, вдохновлённый игрой цыганского виртуоза, научился играть на цимбалах и позже создал несколько произведений для этого инструмента. Кстати говоря, в составе «Ста скрипок» присутствуют цимбалы, что редко бывает в других симфонических оркестрах. И место цимбалистам на сцене – в первом ряду.



Известно, что цыганские виртуозы-самоучки издревле поражали академических музыкантов своей уникальной техникой, а смелое и проникновенное исполнение даже самых сложных произведений стали называть «цыганская скрипка». Именно такие виртуозы солируют в оркестре и их единицы. А скрипок на самом деле не сто – их 50, но струнные инструменты составляют большую часть оркестра. Это альты, виолончели, контрабасы и цимбалы.



У цыганской и еврейской музыки немало общего. Можно сказать без преувеличения, что скрипка – это народный инструмент, как цыганский, так и еврейский. Ни одна свадьба в таборах и в еврейских местечках не обходилась без скрипки. У обоих народов много прекрасных певцов, а цыганские песни и романсы, как и еврейская песенная музыка не может оставить равнодушным никого.



Уникальные концерты Будапештского симфонического оркестра цыган «Сто скрипок» пройдут с 12 по 16 ноября в Хайфе, Тель Авиве и Иерусалиме, Беэр-Шеве и Кирьят-Моцкине. В этих концертах будет участвовать Майк Бурштейн – выдающийся еврейский актер, режиссер, продюсер, телеведущий и певец, знаковая фигура в мировой еврейской культуре, легендарный Куни Лемель, знакомый каждому израильтянину.



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Будапештский Цыганский Симфонический Оркестр и Майк Бурштейн.

Хайфа, 12.11.2022, суббота, «Аудиториум Хайфа», 20:00

Иерусалим, 13.11.2022, воскресенье, «Театрон Иерушалаим», 20:30

Тель-Авив, 14.11.2022, понедельник, Гейхал ха-Тарбут, 20:30

Беэр-Шева, 15.11.2022, вторник, Центр сценических искусств, 20:00

Кирьят-Моцкин, 16.11.2022, среда, Гейхал ха-Театрон, 20:00



Заказ билетов: https://fgk.kassa.co.il/announce/72186







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