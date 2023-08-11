



Велосипедист проехал 800 км задом наперед и попал в Книгу Гиннесса – видео

Уилл Уокер с Аляски проехал 800 км по Айове вместе с примерно 30 000 других велосипедистов в рамках Ежегодной великой велосипедной поездки по штату, но Уокер был единственным членом группы, который сидел на руле и оглядывался через плечо.



Рекордсмен сообщил, что впервые начал использовать необычный метод езды на велосипеде около десяти лет назад.



“Я просто разговаривал со своими приятелями и решил посмотреть, смогу ли я так кататься”, – рассказал он. “Теперь меня за это узнают во всем мире”.



Уокер представил доказательства своей поездки в Книгу рекордов Гиннеса. Текущий рекорд был установлен австралийцем Эндрю Хеллингой в 2013 году, который проехал 337 км таким необычным способом.