



Великое сокровище Кентукки: Найден легендарный клад стоимостью миллион долларов

Житель штата Кентукки, США обнаружил легендарное сокровище времен Гражданской войны. Об этом сообщает The New York Times.



Более 700 золотых монет XIX века были найдены на кукурузном поле в начале июля текущего года. Специалисты и торговцы старинными монетами уже назвали эту находку “Великим сокровищем Кентукки” из-за ее редкости и ценности. Все монеты имеют номиналы в один, десять и двадцать долларов и были отчеканены в 1861-1863 годах.



По оценке экспертов, общая стоимость клада составляет не менее 1 миллиона долларов, однако может быть значительно выше.



Особую ценность для коллекционеров имеет монета “Двойной орел” номиналом 20 долларов. Стоимость таких монет на аукционе может достигать 380 тысяч долларов.



Напомним, легенды о зарытых кентуккийских сокровищах привлекают кладоискателей уже более 150 лет. Некоторые эксперты уже назвали “Великое сокровище Кентукки” прямым подтверждением реальности этих легенд.