



Великобритания запустит кампанию по энергосбережению в канун Рождества

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает различные варианты запуска информационной кампании в канун Рождества, чтобы поощрить британцев потреблять меньше электричества в то время, когда правительство тратит десятки миллиардов фунтов стерлингов, чтобы удержать цены на газ и электроэнергию.



Как сообщает Financial Times, по словам Сунака, некоторые домохозяйства могли бы экономить до 500 фунтов стерлингов в год, уменьшив свои счета за электроэнергию на 15%, если бы более рационально пользовались электроприборами.



В правительстве считают, что с помощью простейших мер, таких как отключение бойлеров и других бытовых электроприборов в течение дня, страна может сэкономить немало электроэнергии. Комитет по изменению климата заявил, что лишь посоветовав домохозяйствам закрывать шторы на ночь для сохранения тепла, казначейство может сэкономить от 7 до 34 млн фунтов стерлингов.