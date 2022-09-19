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Великобритания почтила память королевы минутой молчания
19.09.2022 00:19 Ольга Белозерова

Великобритания почтила память королевы минутой молчания

В Великобритании провели минуту молчания в память о королеве Елизавете II.

Как сообщает The Guardian, минута молчания состоялась в воскресенье в 20:00. Скорбящие по всей Великобритании собрались вместе, чтобы отдать дань уважения.

Минуту молчания соблюли и люди, стоящие в очереди на прощание с королевой.

Небольшая толпа людей остановилась возле Лондонского моста и склонила головы. Десятки сотрудников столичной полиции также молча собрались рядом с скорбящими, а позже спели национальный гимн.

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