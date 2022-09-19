



Великобритания почтила память королевы минутой молчания

В Великобритании провели минуту молчания в память о королеве Елизавете II.



Как сообщает The Guardian, минута молчания состоялась в воскресенье в 20:00. Скорбящие по всей Великобритании собрались вместе, чтобы отдать дань уважения.



Минуту молчания соблюли и люди, стоящие в очереди на прощание с королевой.



Небольшая толпа людей остановилась возле Лондонского моста и склонила головы. Десятки сотрудников столичной полиции также молча собрались рядом с скорбящими, а позже спели национальный гимн.