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Ведущий "В мире животных" рассказал о причине своей госпитализации
18.07.2023 18:41 Алина Груднева

Ведущий "В мире животных" рассказал о причине своей госпитализации

Популярный российский телеведущий, зоолог Николай Дроздов признался, что заработал серьезные проблемы со здоровьем, когда похудел на 15 килограммов.

Соответствующее признание он сделал в комментарии Telegram-каналу SHOT.

По словам ведущего программы "В мире животных", ему поставили диагноз - воспаление кишечника, кисты в почках и увлечение предстательной железы.

"В моем возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные", — признался он.

По прогнозу, Дроздов останется на лечении в больнице до конца июля. Ему придется также придерживаться строгой диеты.

Ранее он также сообщал, что у него начались проблемы со зрением после того, как он неудачно упал в начале этого года.

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