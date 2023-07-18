



Ведущий "В мире животных" рассказал о причине своей госпитализации

Популярный российский телеведущий, зоолог Николай Дроздов признался, что заработал серьезные проблемы со здоровьем, когда похудел на 15 килограммов.



Соответствующее признание он сделал в комментарии Telegram-каналу SHOT.



По словам ведущего программы "В мире животных", ему поставили диагноз - воспаление кишечника, кисты в почках и увлечение предстательной железы.



"В моем возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные", — признался он.



По прогнозу, Дроздов останется на лечении в больнице до конца июля. Ему придется также придерживаться строгой диеты.



Ранее он также сообщал, что у него начались проблемы со зрением после того, как он неудачно упал в начале этого года.