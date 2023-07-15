



Ведущий программы "В мире животных" впервые вышел на связь после госпитализации

Популярный российский телеведущий, зоолог Николай Дроздов впервые прокомментировал свою госпитализацию в больницу.



Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос SHOT.



По словам ведущего программы "В мире животных", врачи диагностировали у него катаракту и глаукому. Дроздов признался, что зрение на один глаз резко ухудшилось, и сейчас за него "идет борьба".



Он также подтвердил, что стал значительно хуже видеть после того, как неудачно упал полгода назад. По словам ведущего, он пролежит в больнице до конца месяца.



"Делаю процедуры на глаза. Пока что еще вот одним не очень четко вижу. Вот с этим как раз идет борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно", — сообщил зоолог.



Напомним, информация о его госпитализации появилась накануне, 14 июля. Ходили разные слухи относительно того, по какой причине он попал в больницу. Говорили о том, что он отравился. Также припомнили о его неудачном падении в январе 2023 года.

