



Ведущие рестораторы Тель-Авива поддержат протесты

В эту субботу, 18 февраля, ведущие рестораны Тель-Авива закроются вечером на три часа в поддержку антиправительственных акций протеста против правовой реформы.



Об этом сообщает Time Out.



Рестораны, принадлежащие Шахару Сегалю и знаменитому шеф-повару Эялю Шани, поддерживают демонстрации, которые проводятся каждую неделю по всей стране.



Среди заведений, которые закроются в субботу, в частности, будут: Port Sa'id, North Abraxas, Salon, Romano, Malka, Deborah и все филиалы Hamiznon.

