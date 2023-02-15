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Ведущие рестораторы Тель-Авива поддержат протесты
15.02.2023 16:04 Алина Груднева

Ведущие рестораторы Тель-Авива поддержат протесты

В эту субботу, 18 февраля, ведущие рестораны Тель-Авива закроются вечером на три часа в поддержку антиправительственных акций протеста против правовой реформы.

Об этом сообщает Time Out.

Рестораны, принадлежащие Шахару Сегалю и знаменитому шеф-повару Эялю Шани, поддерживают демонстрации, которые проводятся каждую неделю по всей стране.

Среди заведений, которые закроются в субботу, в частности, будут: Port Sa'id, North Abraxas, Salon, Romano, Malka, Deborah и все филиалы Hamiznon.
 

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