Ведьмак и Алая Ведьма могут появиться в сериале "Дом Дракона"

Актеры Генри Кавилл и Элизабет Олсен появятся в сериале "Дом Дракона" от HBO.



Эту информацию опубликовал аккаунт Cosmic Book News со ссылкой на инсайдера Дэниела RPK в Twitter.



Пока что эта информация лишь на уровне слухов, ведь Кавилл работает над третьем сезоном "Ведьмака" и может вернуться к роли Супермена.



Henry Cavill and Elizabeth Olsen are being eyed for roles in season 2 of #HouseOfTheDragon



(@RPK_NEWS1) pic.twitter.com/8sONiv9bSD