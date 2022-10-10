



Веб-камера на работе - нарушение прав человека?

Когда флоридская компания Chetu наняла телемаркетолога в Нидерландах, компания потребовала, чтобы сотрудник включил свою веб-камеру. Сотрудник был недоволен тем, что за ним следят "по 9 часов в день" с помощью программы, включающей совместное использование экрана и трансляцию веб-камеры. Когда он отказался, его уволили, согласно открытым судебным документам, за "отказ от работы" и "неподчинение", как заявила компания.



Однако голландский суд с этим не согласился и постановил, что "инструкции держать веб-камеру включенной противоречат уважению к частной жизни работников". В своем вердикте суд зашел настолько далеко, что предположил, что требование вести наблюдение через веб-камеру является нарушением прав человека.



"Я не чувствую себя комфортно, когда за мной 9 часов в день наблюдают с помощью камеры. Это вторжение в мою личную жизнь, и я чувствую себя очень некомфортно. Именно по этой причине моя камера не включена", - цитирует судебный документ сообщение анонимного сотрудника компании Chetu.



Работник подал в суд на компанию Chetu за несправедливое увольнение, и суд вынес решение в его пользу, которое включает в себя оплату судебных издержек работника, возврат заработной платы, штраф в размере 50 000 долларов США. Суд постановил, что компания должна выплатить работнику заработную плату, оплатить неиспользованные дни отпуска и ряд других расходов.



"Слежка через камеру в течение 8 часов в день несоразмерна и не разрешена в Нидерландах", - говорится в вердикте суда, и далее суд подчеркивает, что такое наблюдение противоречит правам сотрудника, цитируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод: "(...) видеонаблюдение за работником на рабочем месте, скрытое или нет, должно рассматриваться как значительное вторжение в частную жизнь работника".



Отмечается, что представители компании Chetu не явились на судебное заседание.