



Важные рекомендации по выбору планшета

Категория планшетов объединяет десятки брендов и сотни моделей. Именно поэтому перед тем, как купить планшет, убедитесь, что он вам подходит и по бюджету, и по функционалу, и техническим характеристикам. На что обратить особое внимание?



Операционная система



Две наиболее популярные ОС для мобильных устройств – Android и iOS. Реже встречаются альтернативные варианты, включая Windows. У каждой системы есть свои особенности и ограничения. Выбор в пользу той или иной операционной системы определяется личным опытом и наличием устройств с аналогичной ОС в пользовании.



Ознакомиться с актуальным каталогом планшетов на Android и iOS, сравнить слабые и сильные стороны разных моделей, вы можете на сайте https://zhuk.ua/ru/planshety/.



Производительность



Производительность любого устройства зависит от параметров процессора и объема оперативной памяти. Причем, оба этих модуля должны соответствовать друг другу, чтобы и память, и чип раскрывали весь свой рабочий потенциал. У процессора может быть несколько ядер. Минимальный объем оперативной памяти для работы с современными приложениями – 1, лучше 2 гигабайта. Обратите внимание и на объем памяти в хранилище, как и на наличие слотов для карт памяти.



Габариты



Условно планшеты можно разделить на три категории по габаритам:

небольшие, чуть больше смартфона,

средние – с диагональю до 10 дюймов,

а также больше – с диагональю более 10 дюймов.

Чем больше габариты – тем больше экран, поэтому если вы смотрите фильмы или работаете на планшете с графикой, выбирайте планшет с диагональю минимум 10 дюймов.АвтономностьКак и любое другое мобильное устройство, планшет комплектуется батареей для портативного использования. В среднем батареи планшета хватает на срок от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от модели девайса и активности пользователя. Но есть устройства, созданные для особенно долгой работы без подзарядки.Дополнительные модулиУ большинства планшетов есть модули для мобильной связи, беспроводной связи и передачи данных, включая 4G и 5G. Убедитесь, что блоки соответствуют современным стандартам индустрии и не ограничены технологиями прошлых лет. К дополнительным блокам можно отнести камеры – как фронтальную, так и основную. К некоторым моделям можно подключить клавиатуру.