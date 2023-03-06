



Варум об Агутине: поступили звоночки, после которых стало страшно

Леонид Агутин и Анжелика Варум отметили 25-летие совместной жизни. Певец трогательно поздравил жену с важной датой и задался вопросом «Много или мало?».



Случался в семье и кризис. В 2011-ом году артист завел роман. Варум простила измену, приняла мужа обратно, в семью.Сыграло свою роль и наличие пагубных пристрастий у избранника. Речь идет про спиртные напитки. Варум отметила «Поступили звоночки, после которых стало страшно».

Тогда взяла ситуацию под собственный контроль. Варум считает, что в кризисные периоды мужчина уязвим сильнее женщины. «Мужчины сразу теряют сознание», – говорит Варум. Женщины же более устойчивы психологически.



Варум говорит, что в какой-то момент в общении с мужем перешла на крик.Это приводило его в чувство. Агутин начал больше ценить здоровье. Второй, не менее важный фактор – поклонники. Певец не мог их подвести, упасть на самое дно.



