



Варшава отказалась от новогодних гуляний из-за войны в Украине

Власти Варшавы решили отказаться от громкого празднования Нового года и объяснили свое решение тем, что в Украине идет война, а также финансовыми соображениями.



Об этом сообщает портал Tvn24.pl со ссылкой на заявление пресс-секретаря мэрии Варшавы Моники Бойт.



"В Украине, по ту сторону нашей восточной границы, идет жестокая, кровавая, звериная война, где ежедневно гибнут люди, мирные жители. Поэтому это не та атмосфера, которая способствует организовывать особо радостные импрезы", - сказала она.



Представительница варшавской мэрии также отметила, что в условиях энергетического кризиса является уместным сократить расходы на развлечения.



Также власти Варшавы призвали не использовать во время праздников салюты и фейерверки, потому что это может негативно повлиять на переселенцев из Украины.