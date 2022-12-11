



Валерия об откровенной съемке: мужчина с Кавказа убедил

Певица Валерия в 2008 году решилась на съемку в журнале MAXIM. Прошло уже много лет, а певица не может забыть этот опыт и рассказывает, как все было.



Многие пытались заполучить к себе на обложку знаменитую певицу, но она выбрала именно MAXIM. И не последнюю роль в этом сыграл ее продюсер Йосеф Пригожин: "Но иногда Йосе удается меня уговорить. Мне много раз предлагали съемки в мужских журналах, я всегда отказывалась. Но потом Йося, этот мужчина с Кавказа, меня убедил! Просто мы сразу решили, что фотосессия не будет супероткровенной и что ее посыл будет такой: женщина, даже перешагнув 40-летний рубеж и родив троих детей, может и обязана оставаться желанной и привлекательной".



Для работы Валерия и Пригожин отправились в Таиланд, где на одном из островов был выбран красивый пляж. Фотографировал ее легендарный Антуан Вергла, который снимал Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Синди Кроуфорд, Элизабет Херли, Анджелину Джоли и многих других. Кстати, на съемках не обошлось без казусов.