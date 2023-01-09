



Валерий Леонтьев распродал недвижимость в США и ни с кем не общается

Артист осел в Майами, где уже 20 лет живет его жена. Возвращаться в Россию он пока не планирует. Валерий Леонтьев с женой Людмилой много лет живут на две страны: он в России, она в США. Но в последние годы артист стал все чаще бывать у супруги и в даже не выступал на традиционной “Песне года”.



Семья владеет домом в Майами, где сейчас певец проходит реабилитацию после операции. Весной 2022 года артист перенес операцию на зрение, ему пришлось ограничить активность и минимизировать выходы из дома. Затем возникла необходимость прооперировать больные колени. Впервые с проблемами Леонтьев столкнулся еще в нулевых, повредив мениски при исполнении танцев на сцене.



После последней операции, певец поселился в США вместе с женой, с которой они вместе уже 50 лет. В Москве недвижимостью звезды занимаются доверенные лица.



В Майами Леонтьева несколько лет владел двумя домами и квартирой. Однако, сейчас артист продал один из домов и квартиру и владеет только одним объектом недвижимости. Известно, что за несколько лет дом Леонтьева вырос в цене с 3 миллионов 358 тысяч долларов до 4 миллионов 958 тысяч долларов.



На сегодняшний день артист ведет уединенный образ жизни и не общается практически ни с кем, за исключением супруги.