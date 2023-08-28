



Валентина Талызина: “Борисовна” не настоящее отчество Пугачевой”

Валентина Талызина рассказала интересную деталь об Алле Пугачевой. По ее словам, “Борисовна” не настоящее отчество Примадонны. "На самом деле она Алла Боруховна", но “немножко поменяла себе отчество” в ЗАГСе, утверждает Талызина.



Артистка также уверяет, что ей чужд антисемитизм.



“Про отчество Пугачевой мне все равно. Я только говорила о том, что они Пугачева и Лия Ахеджакова немножко поменяли себе отчества, подделываясь под общий фон. Пугачева как-то это, в общем, скрыла. А между прочим, поступок-то не очень хороший”, – считает Валентина Талызина и сравнивает Аллу Пугачеву с Алисой Бруновной Фрейндлих, которая “не отказалась ни от фамилии, ни от отчества”.



“Мне наплевать, какой национальности был ее папа: итальянец, швед, немец – неважно кто. А важно то, что она взяла фамилию своего папы и отчество свое не меняла. Вот это молодец”, – убеждена актриса.