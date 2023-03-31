



Вайкуле прокомментировала слухи о гомосексуальности Галкина

Певица Лайма Вайкуле раскритиковала прокремлевскую журналистку Маргариту Симоньян за распространение слухов о гомосексуальной ориентации Максима Галкина.



Соответствующее заявление она сделала в эфире "И грянул Грэм".



"Они говорят про Максима: "Вот он сказал..." – и тут же переходят на личную жизнь, о которой ничего не знают. Они даже дома не были в гостях! А Симоньян так говорит, как будто бы она свечку держала", - возмутилась она.



По словам Вайкуле, если кому-то не нравится позиция Галкина относительно войны в Украине, это не означает, что нужно обсуждать его сексуальные предпочтения.



"Они все время перескакивают, чтобы очернить человека. Обсуждайте то, что он говорит. Но это сложно, потому что правда на стороне людей, которые выступают за добро", - добавила она.



