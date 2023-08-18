



Вайкуле пояснила, почему Ротару не было на ее фестивале в поддержку Украины

Лайма Вайкуле в этом году не приглашала на свой фестиваль в Юрмалу, который проходил в поддержку Украины, певицу Софию Ротару.



В программе "И грянул Грэм" латвийская артистка пояснила, что речь не идет о каком-либо конфликте с коллегой, просто они не связывались с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.



"Я точно знаю, что она в безопасности. Этого для меня достаточно. Если она захочет, она всегда может позвонить. А я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", – отметила Вайкуле.



Артистка считает, что Ротару пытается полностью сосредоточить свое внимание на семье.



"Я ее очень люблю, она очень хорошая. Как мне показалось, ей никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы разговаривали с ней. У нас достаточно близкие отношения – я многое знаю о ней, а она обо мне", – отметила она.