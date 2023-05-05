Новости » Life Style
Вайкуле назвала причину возвращения Пугачевой в Москву
05.05.2023 13:20 Алина Груднева

Вайкуле назвала причину возвращения Пугачевой в Москву

Певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о том, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась из Израиля в Москву, чтобы проститься с кутюрье Валентином Юдашкиным.

Близкий друг артистки скончался 2 мая на 60-м году жизни.

По словам Вайкуле, Пугачева рассказала ей о том, что летит на похороны, позавчера.

"Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны? Значит дети останутся, а я должна ехать". Алла как всегда на высоте", — подчеркнула певица.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы