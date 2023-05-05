



Вайкуле назвала причину возвращения Пугачевой в Москву

Певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о том, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась из Израиля в Москву, чтобы проститься с кутюрье Валентином Юдашкиным.



Близкий друг артистки скончался 2 мая на 60-м году жизни.



По словам Вайкуле, Пугачева рассказала ей о том, что летит на похороны, позавчера.



"Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны? Значит дети останутся, а я должна ехать". Алла как всегда на высоте", — подчеркнула певица.