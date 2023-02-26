



Вайкуле на концерте в Тель-Авиве: Мы с Украиной

Певица Лайма Вайкуле дала сольный концерт в Тель-Авиве. Артистка латвийского происхождения, получившая известность в России, собрала там полный зал и исполнила свои главные хиты.



Как сообщают российские СМИ, в завершении концерта Лайма взяла в руки украинский флаг и публично прокомментировала происходящее в мире со сцены.



“Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем петь вживую, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять… Мы с вами. Мы вас любим. И сегодня мы с Украиной!”, — заявила Вайкуле, тем самым открыто выступив против войны России против Украины.



Отмечается, что Вайкуле поддержали танцоры из её команды, став рядом с ней под флагом, а зрители аплодировали. На концерте присутствовали друзья певицы, которые уже как год не живут в России — Максим Галкин и Алла Пугачева. Они не пропустили концерт подруги и пришли поддержать её с роскошным букетом цветов, расположившись по центру в первых рядах.



По слухам, на концерте была и Ксения Собчак. В Интернет попал снимок, на котором журналистка позирует вместе с 68-летней Вайкуле. Певица была одета в тот же костюм, в котором вышла выступать накануне в Тель-Авиве.







