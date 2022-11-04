



В зоопарке Иерусалима - второй помет редких азиатских львов

В Иерусалиме родились из второго помета редкие азиатские львы.

По данным The Times of Israel, месяц назад в Библейском зоопарке родились два детеныша азиатского льва.

В парке сообщили, что львята — второй помет, родившийся на территории от местных львов Гира и Яши — начали делать "первые шаги" по своему вольеру. По оценкам, они весят от одного до двух килограммов.Им еще не дали имен.

"Детеныши являются частью совместного проекта с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов по спасению азиатского льва, который до периода крестоносцев бродил по Земле Израиля", — сказано в сообщении.

В рамках программы в иерусалимский зоопарк в январе 2014 года приехал лев-самец Гир из зоопарка в Швеции, когда ему было три года. Теперь он живет там. Это его потомство.