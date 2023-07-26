



"В знак протеста": в пост рестораны Тель-Авива останутся открытыми



Большая группа тель-авивских рестораторов объявила о том, что вечером в Тиша бе-Ав они откроют свои заведения в обычном режиме.



Среди этих ресторанов: Группа R2m Рути Бродо (Hotel Montefiore, Coffee Bar, Delicatessen, Bakery, Herzl 16, R48), рестораны Шила, Cafe Europe и Джанго Хаима Коэна, рестораны братьев Доктор, рестораны шеф-повара Мошико Гамелиали - Radler и Bar 51, Шейн шефа Асафа Габбая, Adat Pastel в Тель-Авивском музее от звездного шеф-повара Галя Бен Моше и другие.



Шеф-повар Юваль Бен Нариа заявил: "Я считаю своим моральным долгом оставаться лояльным к своей публике, которая на протяжении 30 недель сражалась на Каплан , прямо перед рестораном - о характере страны и нашем праве жить в демократической и либеральной стране. Это очень тяжелое время для всех нас и как для граждан, и как для владельцев бизнеса в отрасли, на которую сильно повлияли демонстрации“.



Шеф-повар Хаим Коэн: "Мы открываемся завтра вечером не для того, чтобы ткнуть кому-то глаза или расстроить кого-то. Я не думаю, что здесь имеет место протест. Рестораны пострадали за последние полгода: сокращение работы и потери в среднем составляют 35%, а есть и больше. Вы уже видите кафе, которые закрываются или меняются владельцы, и это реальная причина. Обращаться за помощью к государству уже невозможно и неудобно, но я все равно сделаю это после перерыва в работе Кнессета от имени ресторанов".