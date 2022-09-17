



В Зимбабве удалят рога у всех носорогов, чтобы предотвратить браконьерство

В Зимбабве начали удалять рога всей популяции носорогов, чтобы предотвратить браконьерство.



По словам официального представителя Тинаше Фараво, ветеринары из Управления по охране парков и дикой природы Зимбабве проводят процесс удаления рогов у более 1000 животных. Их отрезают после того, как носорогам сделают анестезию, и обычно они отрастают снова в течение года.



"Причина в том, чтобы сделать их менее привлекательными для браконьеров", — сообщил Фараво в пятницу в телефонном интервью. Он отказался сообщить, сколько будет стоить реализация этой программы.



Более 8000 черных и белых носорогов — около трети мировой популяции — погибли в результате браконьерства на юге Африки за последнее десятилетие. Браконьеры охотятся на них из-за их рогов, которые превращаются в порошок. Некоторые люди, преимущественно в Восточной Азии, считают, что они обладают целебными свойствами.



Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, на конец прошлого года в Африке насчитывалось 6 195 черных и 15 942 белых носорогов. Зимбабве занимает четвертое место в мире по численности этих животных.

