



В Южной Корее стартовал популярный фестиваль подледной рыбалки

В Южную Корею стекаются тысячи туристов, в том числе иностранных, чтобы поймать живую форель в рамках ежегодного фестиваля подледной рыбалки.



Об этом сообщает The Daily Mail.



Фестиваль проходит в округе Хвачхон провинции Канвондо. Туристы пытаются поймать, в том числе голыми руками, горную форель из замерзшей реки. Это известное мероприятие началось впервые за три года.



Оно впервые было запущено всего 20 лет назад и с тех пор проводилось ежегодно, привлекая миллионы посетителей. Однако из-за необычно теплой погоды в 2020 году и пандемии мероприятие не проводилось.



Посетители с нетерпением ждут возможности поймать рыбу, стоя возле небольших лунок на льду. Некоторые во время мероприятия могут даже от возбуждения пригнуть в ледяную воду или положить сырую рыбу в рот.



Также на фестивале гости могут поиграть в футбол на льду или отведать санчхонео (горная формель) на гриле. Мероприятие проходит в 12 милях от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею.