



В Юте приняли закон о запрете подросткам пользоваться соцсетями ночью

В американском штате Юта детям до 18 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями с 22:30 вечера до 6:30 утра.



Соответствующие законы подписал губернатор-республиканец штата Спенсер Кокс, сообщает The Associated Press.



Согласно нововведениям, дети и подростки в Юте лишатся доступа к программам социальных сетей, в частности к TikTok, если не получат согласия родителей.

Также принятые законы дают "зеленый свет" для исков от имени детей, утверждающих, что социальные медиа нанесли им вред.



Таким образом местные власти стараются предотвратить поощрение детей приложениями, вызывающими зависимость.



Впрочем, ожидается, что представители соцсетей обжалуют в суде это решение власти еще до вступления в силу в марте 2024 года.



Закон штата Юта был подписан в тот же день, когда генеральный директор TikTok свидетельствовал перед Конгрессом, в том числе о влиянии платформы на психическое здоровье подростков.

