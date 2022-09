В ЮАР проведут масштабную молитву о мире между Израилем и палестинцами

В ЮАР сотни пасторов намерены 29 сентября провести масштабную молитву о мире между Израилем и палестинцами.

Мероприятие состоится у посольства Израиля в Претории.

Молитва под лозунгом "Южноафриканские друзья Израиля" состоится при поддержке южноафриканским Департаментом международных отношений и министра Наледи Пандор.

Пасторы выражают свое неодобрение внешней политикой Южной Африки в отношении Еврейского Государства, считая некоторые заявления южноафриканского правительства враждебными.

📣 Mass Prayer Vigil for South African Government to Support Peace in the Middle East 📣



Place: Lawns - outside Israel Embassy of South Africa, Tshwane

Date: 29 September 2022

Time: 11:00am



SIGN AND SHARE THE DECLARATION: https://t.co/yJSOohrpwT#SAStandsWithIsrael pic.twitter.com/D0vAAMBFGK