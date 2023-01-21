



В Японии стартует обучение украинских саперов

В воскресенье, 22 января, в Японии стартует обучение украинских саперов.



Об этом сообщает издание Kyodo.



Учения в Японии помогут украинским саперам освоить современное оборудование по разминированию. Кроме того, утверждены поставки Украине четырех миноискателей японского производства. Саперы будут проинструктированы относительно правил пользования.



Кроме того, в ближайшие месяцы японцы планируют отправить своих специалистов в Польшу для продолжения учений украинских саперов.