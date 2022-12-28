



В январе пройдет чемпионат по покеру WSOP Circuit с призовым фондом 2,7 млн евро

King's Resort Rozvadov – это место, которое каждый год дает шанс побороться за браслеты WSOPE и перстни WSOP Circuit. Традиционно среди участников этих престижных турниров много украинских покеристов.



Год назад один из чемпионских перстней WSOP Circuit завоевал Дмитрий Быстровзоров. В турнире WSOPC Monsterstack украинец обошёл более 1 300 соперников и вместе с трофеем забрал 116 765 евро. Аналогичный успех имел Ренат Богданов, который выиграл 132 500 евро.



Серия WSOP Circuit в Розвадове открывает покерный календарь крупных офлайн-событий 2023 года. Фестиваль стартует 4 января и продлится до 24 января. За это время пройдёт 12 титульных турниров с бай-инами от 250 до 3 000 евро.



Главное событие WSOPC начнётся 20 января. Гарантированный призовой фонд составит 1 000 000 евро, а бай-ин – 1 700 евро. Подробное расписание серии есть на сайте King's Resort.

