



В Якутии не смогли проголосовать за интернет из-за отсутствия интернета

В Якутии жители ряда отдалённых сёл не смогли проголосовать за проведение в них высокоскоростного интернета, потому что голосование проходило в интернете.



Голосование за проведение высокоскоростного мобильного интернета в 2023 году в поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек проводит Минцифры РФ. Жители отдаленных сёл Якутии жалуются, что не могут участвовать в проекте из-за недостаточной скорости сети в этих местах для голосования. Об этом во время сессии регионального парламента высказалась якутский депутат Елена Голомарева.



"Люди из маленьких деревень пишут, что это издевательство какое-то. Пишут, как голосовать за интернет без интернета, говорят: чтобы голосовать, надо иметь интернет", – сказала депутат.



Чтобы зайти на портал Госуслуги, где проводится онлайн-голосование до 12 ноября, нужно стабильное подключение к интернету. Альтернативная возможность – отправить письмо в Москву обычной почтой до 26 ноября. Однако, например, жители села Нижнеянск не могут ей воспользоваться, в селе нет почты, как и во многих других малых населенных пунктах.



Власти утверждают, что по итогам всероссийского голосования подключат к сети 1800 малых населенных пунктов по всей России.