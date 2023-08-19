



В WhatsApp появится возможность отправлять фотографии в формате HD

В мессенджере WhatsApp будет возможность отправлять высококачественные изображения HD. Об этом сообщило издание The Verge.



"Обмен фотографиями в WhatsApp только что получил обновление. Теперь вы можете отправлять в формате HD", — объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.



Эта функция будет запущена во всем мире в течение следующих нескольких недель, поэтому пользователи с этой функцией смогут отправлять изображения более высокого качества и более высокого разрешения с Android, iOS или Интернета, а получатели на любой платформе смогут увидеть маленький значок, указывающий на это.



Как отмечает Meta, вскоре появится поддержка HD-видео.



Как только пользователи получат новую функцию, они увидят значок "HD" при добавлении изображения в цепочку сообщений.

