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В WhatsApp появится возможность отправлять фотографии в формате HD
19.08.2023 11:06 Ирина Демьянова

В WhatsApp появится возможность отправлять фотографии в формате HD

В мессенджере WhatsApp будет возможность отправлять высококачественные изображения HD. Об этом сообщило издание The Verge.

"Обмен фотографиями в WhatsApp только что получил обновление. Теперь вы можете отправлять в формате HD", — объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Эта функция будет запущена во всем мире в течение следующих нескольких недель, поэтому пользователи с этой функцией смогут отправлять изображения более высокого качества и более высокого разрешения с Android, iOS или Интернета, а получатели на любой платформе смогут увидеть маленький значок, указывающий на это.

Как отмечает Meta, вскоре появится поддержка HD-видео.

Как только пользователи получат новую функцию, они увидят значок "HD" при добавлении изображения в цепочку сообщений.
 

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