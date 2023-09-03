



В WhatsApp добавят еще несколько полезных функций

Разработчики WhatsApp добавили еще одну полезную функцию в свой мессенджер. Теперь пользователь может создать сразу нескольких аккаунтов на одном устройстве. Впервые о функции мультиаккаунта стало известно в середине июня. Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования и скоро появится в App Store и Google Play.



Согласно информации от бета-тестеровщиков, управление аккаунтами происходит в настройках приложения. Сейчас можно добавить только один дополнительный профиль, хотя в будущем WhatsApp планирует увеличить этот лимит. Известно, что до этого пользователям для работы с двумя аккаунта и на одном устройстве приходилось задействовать функцию “клонирования” приложений, которая есть в некоторых сторонних оболочках для Android.



Недавно WhatsApp запустил у себя еще одну популярную функцию. Теперь через мессенджер можно показать свой экран во время видеозвонка – можно транслировать как отдельные приложения, так и весь экран.



Сообщается также, что в одном из будущих апдейтов WhatsApp появится встроенная нейросеть для генерации стикеров и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах. А версия для Android впервые за много лет получит редизайн.