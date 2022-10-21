



В "Википедии" выявили теневых редакторов, работающих на российскую пропаганду

Исследователи из двух британских аналитических центров — Института стратегического диалога (ISD) и Центра анализа социальных сетей (CASM) представили отчет об оценке современных методов поиска дезинформации в "Википедии". Он указывает на "подозрительные правки", сделанные с целью повлиять на общественное мнение о войне России в Украине.



Исследователи проанализировали деятельность 86 редакторов, ранее забаненных за различные нарушения этического кодекса "Википедии", и обнаружили, что эти люди постоянно добавляли в свои публикации ссылки на российские государственные СМИ.



Напомним, что российская государственная пропаганда, на которую Кремль тратит миллиарды рублей каждый год, начала давать сбои. Основные федеральные каналы РФ, где россиянам рассказывают о "нацистах в Украине", сильной российской экономике и возможных ядерных ударах по Европе, начала стремительно терять аудиторию. Россияне все чаще обращаются к месенджерам в поисках альтернативной информации. Падение аудитории государственных СМИ уже достигло показателя в 25%.



В России запустили сайт "Руниверсалис" — аналог "Википедии", но продвигающий фейки Кремля о "специальной военной операции" в Украине. Все статьи на сайте прошли государственную цензуру и соответствуют "официальным версиям" руководства РФ.