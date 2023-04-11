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В Валенсии переходят на четырехдневную рабочую неделю: пока только на месяц
11.04.2023 06:32 Ирина Демьянова

В Валенсии переходят на четырехдневную рабочую неделю: пока только на месяц

В Валенсии, автономном регионе Испании, в течение месяца проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Городские власти хотят узнать, как это повлияет на жизнь людей.

Согласно сообщению Europa Press, особое внимание будет уделено анализу сфер здоровья, благосостояния, досуга и торговли, а не только влияния на работу бизнеса и государственного управления, как это делали в других странах во время четырехдневной рабочей недели.

Эксперимент продлится с 10 апреля по 7 мая. Каждый понедельник станет дополнительным выходным, но годовое количество отработанных часов не изменится, ведь на все эти дни приходятся государственные праздники.

Результаты влияния сокращенной рабочей недели будут обнародованы в июле.

 

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