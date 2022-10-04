



В Умани приехавшие на праздник хасиды заплатили рекордный туристический сбор

В этом году приехавшие на празднование Рош ха-Шана хасиды в Умани заплатили рекордный туристический сбор – 9,6 млн грн, сообщил заместитель городского головы Олег Ганич.



По его словам, в прошлые годы суммы туристического сбора были намного скромнее:



2018 год – 291 тыс. грн;

2019 год – 2,4 млн грн;

2020 год – 547 тыс. грн;

2021 год – 3,9 млн грн.





Из-за закрытого авиасообщения с Украиной, паломники добирались в Умань на автобусах и поездах. Некоторым пришлось ехать больше 50 часов. Однако, ни война, ни трудности пути, ни призывы властей отменить поездку не остановили их. На празднование Рош ха-Шана в этом году приехали более 10 тысяч хасидов.